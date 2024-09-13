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Небензя предупредил о риске войны НАТО с РФ после снятия ограничений для ВСУ

Небензя: разрешение Запада бить вглубь РФ для ВСУ начнет войну НАТО с РФ

Разрешение Запада бить вглубь РФ для ВСУ начнет прямую войну НАТО с Россией. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ в Организации Объединенных Наций Василий Небензя, передает РИА Новости.

«В этом случае мы, разумеется, будем вынуждены принимать соответствующие решения со всеми вытекающими из них для западных агрессоров последствиями», — подчеркнул дипломат.

По словам Небензи, если западные страны предоставят Украине разрешение наносить удары бить своим оружием вглубь РФ, это принципиально изменит отношения между Россией и этими странами, и ответственность за это будут нести именно они, а не Киев.

10 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США уже разрешили Киеву бить ракетами вглубь РФ.

12 сентября Польша выступила за разрешение на удары по территории РФ для ВСУ.

Ранее в Германии указали на разногласия в США по вопросу ударов вглубь территории РФ.

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