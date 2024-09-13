Зеленский сообщил о встрече с Борисом Джонсоном

Владимир Зеленский встретился с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом президент Украины сообщил в своем Telegram-канале.

«Встретился с Борисом Джонсоном на полях ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии. Спасибо за внимание к Украине и поддержку в обеспечении необходимой Украине международной помощи с начала полномасштабного вторжения. Украинцы умеют быть благодарными», — написал Зеленский.

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад дал указание Украине отказаться от достигнутых весной 2022 года договоренностей по урегулированию украинского конфликта ради нанесения России поражения. Как подчеркнул глава государства, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в 2022 году «дал указание украинцам воевать до последнего украинца». Путин добавил, что сегодня это происходит «с целью добиться стратегического поражения России». В 2022 году, по его словам, в рамках переговоров в Стамбуле удалось договориться с украинской стороной, однако «им дали команду» не подписывать соглашений.

Ранее Джонсон призвал к массовой мобилизации на Украине.