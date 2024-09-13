Зеленский пообещал пригласить Россию на второй «саммит мира»

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности проведения второго «саммита мира», пообещав, что на мероприятие пригласят российского представителя. Его слова приводит украинское агентство УИАН.

«На следующий «саммит мира», который будет уже в ноябре, пригласят РФ», — приводит агентство слова украинского лидера.

Также президент Украины заявил на пресс-конференции, что встретится со своим американским коллегой Джо Байденом «в этом месяце». По словам Зеленского, ему необходимо представить свой «план победы над Россией».

Кроме того, украинский президент раскритиковал партнеров, которые «не сбивают цели над своими территориями». Зеленский заявил, что «пока что только Беларусь сбивала российские «шахеды».

Как в свою очередь пишет газета Le Monde, Зеленский намерен в ходе международного «саммита мира» изложить свое видение прекращения украинского конфликта.

До этого зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Зеленский отверг мирную инициативу Китая и Бразилии, поскольку она не отвечает интересам Запада по завершению конфликта.

Ранее Зеленский призвал Запад не затягивать решение по ударам ВСУ вглубь России.