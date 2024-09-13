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В МИД РФ назвали антироссийскую политику Британии ущербной

Захарова: Россия призывает Британию отказаться от ущербной политики против РФ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва призывает Лондон отойти от контрпродуктивной и ущербной линии, направленной против РФ. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ о новых ответных мерах в связи с недружественными шагами правительства Великобритании.

«Призываем британскую сторону отказаться от контрпродуктивной и ущербной враждебной линии на российском направлении», — подчеркнула она.

По словам официального представителя МИД РФ, речь в данном случае идет о подрывных акциях, нацеленных на нанесение ущерба россиянам.

12 сентября ФСБ сообщила о том, что в действиях шести сотрудников британского посольства нашли признаки «разведывательно-подрывной работы». Спецслужбы подчеркнули, что намерены и в дальнейшем пресекать деструктивные действия со стороны дипломатов.

В Москве лишили аккредитации шестерых сотрудников посольства Великобритании, заподозренных в шпионаже.

В министерстве иностранных дел Великобритании прокомментировали высылку из России шести дипломатов, в чьих действиях нашли признаки «разведывательно-подрывной работы». По словам одного из представителей ведомства, обвинения в адрес сотрудников посольства беспочвенны.

Ранее Песков оценил вероятность разрыва дипотношений Москвы и Лондона.

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