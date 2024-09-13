В МИД России предупредили Британию в связи с недружественными действиями

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ продолжит жестко и выверено реагировать на любые недружественные действия Великобритании. Соответствующий комментарий дипломата опубликован на сайте оборонного ведомства.

«Призываем британскую сторону отказаться от контрпродуктивной и ущербной враждебной линии на российском направлении», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что Россия не потерпит деятельности незаявленных сотрудников британских спецслужб на своей территории. По ее словам, МИД РФ полностью разделяет выраженные Федеральной службой безопасности (ФСБ) России оценки деятельности британских «дипломатов». Захарова отметила, что посольство Великобритании в Москве вышло далеко за пределы, очерченные Венскими конвенциями.

12 сентября ФСБ сообщила о том, что в действиях шести сотрудников британского посольства были найдены признаки «разведывательно-подрывной работы». Спецслужбы подчеркнули, что намерены и в дальнейшем пресекать деструктивные действия со стороны дипломатов.

В августе посол России в Лондоне Андрей Келин заявлял, что спецслужбы Великобритании предпринимали попытки вербовать или запугивать сотрудников российской дипмиссии. Он отмечал, что российская сторона ставит соответствующие эпизоды на вид британским властям.

Ранее в Британии назвали условия для снятия санкций с России.