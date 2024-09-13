Грузия является «союзником Запада», но не станет «оружием против России». Об этом заявил председатель парламентского движения «Сила народа» Созар Субари. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Грузия является союзником Запада во всех сражениях за справедливый мир, но Грузия не будет оружием против России в чужих руках», — подчеркнул политик.

Он добавил, что экономический рост Грузии дает ей основания рассчитывать на членство в Евросоюзе. Но бедная и разрушенная боевыми действиями страна не сможет стать членом объединения.

Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе накануне заявил, что жители Грузии не позволят никому использовать свою страну для реализации чужих интересов, как это происходит на Украине.

Он подчеркнул, что граждане, любящие свое государство и желающие сохранения мира, не дадут никому возможности и права пользоваться им ради чьих-то интересов.

Ранее в Грузии заявили об окончательной утрате демократии в США.