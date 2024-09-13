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Правительство одобрит расширение оснований для списания долгов участников СВО

Мишустин: кабмин одобрит расширение оснований для списания долгов бойцов СВО

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство одобрит законопроект, расширяющий основания для освобождения от долгов участников специальной военной операции (СВО). Его слова приводит ТАСС.

«Будет расширен перечень оснований для прекращения обязательств по кредитному договору между банком и военнослужащим или его супругой», — отметил он.

По его словам, те кто получил награду или после выполнения задачи во время СВО были уволены, смогут погасить долг. Также, по его словам, будет отменено взыскание задолженности перед организациями ТЭК и ЖКХ. Мишустин подчеркнул, что правительство подготовило соответствующий законопроект.

Мишустин ранее рассказал, что россияне, обеспечивающие выполнение задач специальной военной операции в Запорожской и Херсонской областях, получат статус ветеранов боевых действий. Статус ветеранов боевых действий уже получили бойцы из Донецкой и Луганской народных республик, там такая норма уже действует. Для граждан с таким статусом предусмотрены дополнительные социальные гарантии, в том числе: налоговые льготы, путевки в санатории, внеочередное право на приобретение земельного участка и др.

Ранее сообщалось, что участников спецоперации могут освободить от уплаты процентов по ипотеке.

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