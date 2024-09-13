В Раде объяснили, почему Зеленский отвергает мирные планы по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский отрицательно относится к любым мирным инициативам иностранных государств по решению конфликта на Украине, поскольку заинтересован в продолжении боевых действий. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Заметьте, как Зеленский отпихивается от всего и всех, что и кто может принести мирное урегулирование Украине… Нам не подходит ничего, кроме возможности воевать до бесконечно-победного конца», — отметил депутат.

Дубинский напомнил, что Зеленский отверг китайско-бразильский план по мирному урегулированию ситуации на Украине. По словам депутата Рады, украинский лидер также не намерен принимать и предложения немецкого канцлера Олафа Шольца, который также намерен выдвинуть свое решение конфликта.

До этого Зеленский назвал план Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта «деструктивным». Он добавил, что, по его мнению, правительство Бразилии «поддерживает Россию» в вопросе решения украинского конфликта.

В ответ официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Китай продолжит продвигать идею мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Ранее в МИД Индии высказались по диалогу с Киевом и Москвой.