В Госдуме призвали разорвать дипотношения с британскими «подонками»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой заявил, что России необходимо разорвать все дипломатические отношения с британскими «подонками». Такое мнение парламентарий выразил в беседе с газетой «Взгляд».

«Я считаю, что вообще пришло время раз и навсегда прекратить любые дипломатические отношения с этими подонками. Других слов я найти не могу», — заявил депутат.

Парламентарий добавил, что провел анализ слов, сказанных сотрудниками ФСБ, и согласился с ними. Луговой отметил, что многие действия британских граждан на территории России не входят ни в какие дипломатические рамки и он давно рассматривает британское посольство «как базу для проведения шпионских акций и диверсий со стороны разведки MI6». Несмотря на это, считает депутат, «каждое их действие и движение» находится на контроле.

До этого ФСБ РФ сообщало о том, что на основании полученных документов было принято решение о лишении аккредитации шести сотрудников посольства Великобритании. Причиной тому послужили действия дипломатов, в которых были «обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что британское посольство вышло за рамки венских конвенций.

Ранее Песков оценил вероятность разрыва дипотношений Москвы и Лондона.