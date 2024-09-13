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В ФРГ ответили на вопрос о Taurus на фоне слухов о разрешении ВСУ бить вглубь РФ

Правительство ФРГ: в Германии не идет речи о поставках ракет Taurus Украине

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Alf van Beem/Wikimedia Commons

Немецкое правительство на фоне обсуждения Соединенными Штатами и Великобританией возможности ударов вглубь территории РФ западным дальнобойным оружием не обсуждает передачу Киеву ракет Taurus, позиция Берлина остается неизменной по этому вопросу. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт на брифинге, передает РИА Новости.

«Спекуляции, о которых идет речь, касаются оружия, которое мы вообще не поставляли, и поэтому никаких изменений не требуется», — подчеркнул он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

13 сентября газета Politico со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что США и Великобритания уже в ближайшее время могут объявить о своем решении по предоставлению Украине права использовать их оружие для ударов по российской территории. По информации издания, вердикт огласят в рамках предстоящей недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Она состоится в Нью-Йорке в период с 24 по 30 сентября.

Ранее Алаудинов рассказал, как разрешение Украине бить по РФ повлияет на фронт.

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