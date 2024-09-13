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Французский политик призвал прислушаться к предупреждениям Путина по Украине

Политик Филиппо призвал Францию прислушаться к предупреждению Путина по Украине

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Alexis Sciard/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Париж должен прислушаться к предупреждению Владимира Путина по Украине. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Филиппо подчеркнул, что российский лидер предупреждает: разрешение ВСУ бить дальнобойным оружием вглубь РФ станет войной между НАТО и Россией. Такое развитие событий приведет к мировой войне, полагает политик. Он призвал Францию «выйти из этого неистового безумия».

Накануне Путин, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что Украина не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

Белый дом не стал комментировать слова российского лидера.

После этого отставной офицер американской армии Дэниел Дэвис заявил, что страны Запада «играют с огнем», обсуждая возможность разрешить Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием.

Ранее американские чиновники усомнились в эффективности ударов ВСУ вглубь России.

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