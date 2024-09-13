Путин попросил Лаврова доложить о последних зарубежных контактах

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин на оперативном совещании попросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова доложить о последних зарубежных контактах. Также Путин обсудил с Совбезом ряд вопросов по линии министерства иностранных дел.

13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вернулся в Москву после насыщенной поездки в Санкт-Петербург и в середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Песков отмечал, что тему совещания Путин обозначит сам. Накануне Путин посетил десятый Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур, где подчеркнул, что культура должна и может существовать без «культуры отмены».

Ранее Шойгу рассказал о договоренностях Путина с Украиной.