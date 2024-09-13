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Эксперт рассказал, почему Украина допускает модерацию Индии в переговорах с РФ

Аналитик Маслов: Киев допускает модерацию Индии в переговорах с РФ

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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Украина допускает, что модератором на потенциальных переговорах между Москвой и Киевом может выступить Индия, поскольку в Киеве неверно считают индийскую позицию по украинскому кризису «близкой США». Об этом РИА Новости заявил глава Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

«Позиция Индии, как кажется, наверное, Украине, ближе к позиции США», — отметил он, подчеркнув, что поэтому Киев может рассмотреть модерацию Индии на переговорном процессе.

По мнению Маслова, такой взгляд Киева на позицию Индии неверен, поскольку Нью-Дели стремится сохранить нейтралитет в конфликте. Серьезных мирных инициатив по Украине у Индии нет, добавил эксперт.

Кроме того, позиция, которую представляет Китай в рамках «пророссийского русла», также неверна, поскольку Пекин сохраняет «рациональный смысл» в контексте украинского конфликта.

До этого министр обороны Китая Дун Цзюнь заявил, что продвижение идеи политического урегулирования через переговоры — это единственный путь к разрешению палестино-израильского и украинского конфликтов.

Ранее в МИД Индии высказались по диалогу с Киевом и Москвой.

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