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Вице-премьер РФ обсудил с Пашиняном сотрудничество Армении и России

Оверчук и Пашинян обсудили вопросы двусторонней повестки РФ и Армении

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук на встрече в Ереване обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы двусторонней повестки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу армянского правительства.

На встрече стороны затронули темы о сотрудничестве в рамках Евразийского экономического союза. Оверчук прибыл в Армению для участия в заседании двусторонней межправительственной комиссии.

31 августа Пашинян заявил, что Россия не та страна, с которой можно говорить на языке иронии или оскорблений. Он отметил, что между ним и российским лидером Владимиром Путиным сложились рабочие отношения, основанные на взаимном уважении.

Позже спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что в Армении не было никакой антироссийской кампании.

Ранее Армения передала Азербайджану проект мирного соглашения.

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