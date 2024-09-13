Вице-премьер РФ обсудил с Пашиняном сотрудничество Армении и России

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук на встрече в Ереване обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы двусторонней повестки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу армянского правительства.

На встрече стороны затронули темы о сотрудничестве в рамках Евразийского экономического союза. Оверчук прибыл в Армению для участия в заседании двусторонней межправительственной комиссии.

31 августа Пашинян заявил, что Россия не та страна, с которой можно говорить на языке иронии или оскорблений. Он отметил, что между ним и российским лидером Владимиром Путиным сложились рабочие отношения, основанные на взаимном уважении.

Позже спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что в Армении не было никакой антироссийской кампании.

Ранее Армения передала Азербайджану проект мирного соглашения.