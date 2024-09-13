Большинство немцев выступили против выдвижения Шольца на второй срок

Большинство опрошенных немцев высказались против выдвижения действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца на второй срок от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Это следует из опроса YouGov, проведенного по заказу газеты Süddeutsche Zeitung.

Согласно исследованию, 68% опрошенных немцев выступили против повторного выдвижения Шольца на пост канцлера. 20% поддержали его кандидатуру.

Кроме того, 60% голосовавших за СДПГ в 2021 году избирателей больше не считают Олафа Шольца подходящим кандидатом на эту должность. Только 31% респондентов готов проголосовать за канцлера и его партию вновь.

До этого опрос показал, что большинство опрошенных немцев считают, что Олаф Шольц не обладает качествами сильного лидера. Согласно исследованию, 77% респондентов считают, что Шольц является слабым лидером. Противоположную точку зрения высказали 17% опрошенных, еще 6% затруднились ответить.

Несмотря на падение популярности, канцлер заявлял о намерении вновь выдвигаться на пост премьер-министра страны. Шольц напомнил, что, когда он шел на выборы в 2021 году, ситуация в Германии была не менее тяжелой. Он подчеркнул, что ему «нравится быть канцлером».

Ранее Шольца окрестили «крайне непопулярным канцлером».