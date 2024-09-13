Журналист рассказал, как США будут готовиться к мировой войне

Экс-президент США Дональд Трамп, заявив на дебетах со своим оппонентом Камалой Харрис о возможности третьей мировой войны, был прав, однако не предложил «анализа», как США могут «подготовиться» к глобальному конфликту. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Андреас Клут.

«Трамп прав насчет третьей мировой войны… Третья мировая война на самом деле будет означать четыре или более войн, которые будут вестись одновременно», — подчеркнул автор.

При этом, по мнению Клута, бывший американский президент «неправ насчет анализа» потенциальных предстоящих событий, связанных с возможным глобальным конфликтом.

Автор материала констатирует, что эксперты все больше беспокоятся о «новом призраке» глобальной войны.

Как пишет Клут, ученые в США «призывают к стратегии «трех театров военных действий», чтобы «сражаться и побеждать одновременно в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии».

Он поясняет, что комиссия по стратегии национальной обороны, назначенная конгрессом США, «идет дальше», требуя армию, «которая может одновременно победить Китай, Россию, Иран и Северную Корею, при этом сокрушая террористические группировки попутно».

Кроме того, европейские партнеры США по НАТО должны активизировать защиту от России; а Япония, Австралия и другие азиатские союзники должны быть готовы сражаться с Китаем.

До этого данные опроса среди читателей проекта Новости Mail, результаты которого есть у «Газеты.Ru», показали, что 65% россиян согласны с утверждением Трампа о третьей мировой при Харрис.

Ранее эксперт раскрыл смысл слов Трампа о желании быстро закончить конфликт на Украине.