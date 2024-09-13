МИД Британии прокомментировал высылку дипломатов из России

В министерстве иностранных дел Великобритании прокомментировали высылку из России шести дипломатов, в чьих действиях нашли признаки «разведывательно-подрывной работы». По словам одного из представителей ведомства, обвинения в адрес сотрудников посольства беспочвенны, пишет Sky News.

«Сегодняшние обвинения ФСБ в адрес наших сотрудников абсолютно беспочвенны», — заявил представитель МИД.

По его словам, решение об аннулировании дипломатической аккредитации у британских дипломатов последовало «после действий, предпринятых правительством Великобритании в ответ на государственную деятельность России в Европе и Великобритании».

«Мы не собираемся извиняться за защиту наших национальных интересов», — сказал представитель МИД Британии.

12 сентября ФСБ сообщила о том, что в действиях шести сотрудников британского посольства нашли признаки «разведывательно-подрывной работы». Спецслужбы подчеркнули, что намерены и в дальнейшем пресекать деструктивные действия со стороны дипломатов.

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая заявила, что британское посольство вышло за рамки венских конвенций.

Ранее в высылке британских дипломатов увидели попытку «наказать» Лондон за поддержку Украины.