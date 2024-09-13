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В Кремле анонсировали совещание Путина с постоянными членами Совбеза

Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

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Гавриил Григоров/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вернулся в Москву после насыщенной поездки в Санкт-Петербург и в середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

«Сегодня у него (Путина. — «Газета.Ru») рабочий день в Ново-Огарево... Сегодня у президента день без крупных публичных мероприятий, он проведет в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков уточнил, что тему совещания Путин обозначит сам.

Путин 12 сентября посетил X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур, где заявил, что культура должна и может существовать без «культуры отмены». Кроме этого, в ходе рабочей поездки президент посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру.

Ранее Шойгу рассказал о договоренностях Путина с Украиной.

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