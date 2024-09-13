В Кремле оценили слова Познера об отказе работать на Западе

Журналист Владимир Познер является патриотом России, даже если критикует какие-то явления, происходящие в стране, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал слова Познера об отказе работать на Западе из-за требований высказываться о российской политике.

«Познер — один из мэтров отечественной журналистики и телевидения, жизненный путь которого отмечен достижениями. И в то же время это человек с последовательной гражданской позицией. Он может критиковать какие-то явления в нашей стране, но при этом остается убежденным патриотом нашей страны», — сказал Песков.

12 сентября журнал Forbes опубликовал интервью с Познером, в котором он рассказал, что после начала СВО получал предложения о работе на западных телеканалах, но отказывался от них из-за требований «определенным образом» высказаться по поводу российской политики и президента РФ Владимира Путина.

В ответ Познер, по его собственным словам, говорил, что журналистикой это назвать нельзя, и отказывался от предложений.

Ранее Песков высказался об упоминании Путина на дебатах Трампа и Харрис.