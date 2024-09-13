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В РФ назвали эскалацией планы США изучить влияние ядерного оружия на агросектор

Философ Дугин: США хотят узнать, возможен ли голод в России и Европе

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Министерство обороны РФ

Философ, общественный и политический деятель, директор Института Tsargrad.tv Александр Дугин прокомментировал намерение США изучить воздействие ядерного оружия на сельскохозяйственный сектор. По мнению эксперта, Вашингтон таким образом интересуется, наступит ли в России и Европе голод после ядерного удара.

Дугин отметил, что заказ Пентагона данного исследования — своеобразная форма эскалации. России, по его словам, стоит изучить, как ядерный удар скажется на территории Соединенных Штатов.

«Тут пора заставить их уже постфактум заниматься изучением последствий какой-нибудь могущественной, огромной и с нами никак не связанной, совершенно случайной, спонтанно возникшей самой по себе гигантской техногенной катастрофы, которая выведет экономику США полностью из строя или хотя бы частично», — сказал философ.

12 сентября стало известно, что министерство обороны США собирается заключить контракт с одной из местных компаний на проведение исследований в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор.

Работы будут проходить с использованием программного обеспечения, позволяющего воссоздать ситуацию уничтожения сельскохозяйственных ферм после применения ядерного арсенала. Ориентировочная стоимость контракта $34 млн.

Ранее в Госдуме РФ выступили за проведение показательных ядерных испытаний.

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