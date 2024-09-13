Стало известно о встрече Шойгу с Ким Чен Ыном

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 13 сентября посетил Пхеньян, где провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Информация об этом опубликована на сайте Совбеза РФ.

13 сентября делегация во главе с Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации С.К. Шойгу находилась в Пхеньяне.<…> Шойгу был принят Председателем Государственных дел КНДР товарищем Ким Чен Ыном», — говорится в сообщении.

В Совбезе уточнили, что в ходе визита состоялся предметный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки. В ведомстве подчеркнули, что встречи прошли в доверительной, дружеской обстановке в русле договоренностей, достигнутых в ходе июньского государственного визита президента Владимира Путина в Пхеньян.

Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом 18 июня. На следующий день глава России провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее сообщалось, что Путин подарил Ким Чен Ыну 24 лошади породы орловский рысак.