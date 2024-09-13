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В МИД РФ заявили, что разделяют мнение ФСБ по поводу «британских как бы дипломатов»

МИД РФ: деятельность посольства Британии вышла далеко за рамки венских конвенций

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Телеграм-канал «МИД России»

Российское министерство иностранных дел разделяет мнение Федеральной службы безопасности (ФСБ) по поводу деятельности сотрудников посольства Великобритании в Москве. Об этом в беседе с ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Полностью разделяем выраженные ФСБ России оценки деятельности британских как бы дипломатов. Британское посольство вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями», — высказалась Захарова.

Она подчеркнула, что проблема заключается не в том, что фактическая деятельность иностранных дипломатов не соответствовала заявленной, а в том, что целью их «акций» было нанести вред российскому народу.

12 сентября ФСБ сообщила, что в действиях шести сотрудников британского посольства нашли признаки «разведывательно-подрывной работы». Дипломатов лишили аккредитации и собираются выслать из России. Спецслужбы подчеркнули, что намерены и дальнейшем пресекать деструктивные действия со стороны дипломатов.

Ранее посол РФ Андрей Келин заявил, что британские власти остаются неготовыми к диалогу с Россией.

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