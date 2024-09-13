Американский сенатор предложил запретить импорт важных минералов из России

Сенатор от штата Монтана Стив Дэйнс внес на рассмотрение законопроект о введении запрета на импорт США важных минералов из России. Текст документа опубликован на сайте конгрессмена, передает РИА Новости.

Он предлагает запретить поставлять медь, никель, палладий, платину, родий, рутений и другие минералы, пока украинский конфликт не будет окончен.

Причинами, по которым данная мера необходима, Дэйнс назвал сокращение работников одного из горнодобывающих предприятий в Монтане и то, что РФ финансирует свою армию в том числе за счет продажи этих минералов.

У США нет ни малейшей причины, по которой страна должна продолжать закупку полезных ископаемых, которые могут быть добыты на американской территории, отметил сенатор, добавив, что штат Монтана богат минералами, а власти страны не должны поддерживать рудники и рабочие места в России.

6 сентября сообщалось, что США в июле нарастили импорт российских удобрений на 16%.

Ранее Путин предложил подумать об ограничении экспорта из России стратегического сырья.