Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обратил внимание на то, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский пропал и не выходит на связь. Об этом Соскин высказался в своем блоге на YouTube.

Он посчитал это плохим знаком для Украины. Соскин обратил внимание на заявления президента страны Владимира Зеленского о том, что все идет по плану. При этом Украина испытывает серьезные проблемы на линии фронта.

«Зеленский и его люди заявляют одно, а в реальности ситуация другая — все значительно хуже», — заключил он.

До этого военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что крах ВСУ на Курском направлении обернется личной катастрофой для главкома Александра Сырского. Ему придется перебрасывать туда все возможные резервы, несмотря на риски оголить другие участки фронта.

В свою очередь, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов уже заявил, что несколько населенных пунктов в регионе были освобождены российскими бойцами.

Ранее в МИД РФ рассказали о концлагерях ВСУ для жителей Курской области.