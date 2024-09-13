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Врио секретаря генсовета «Единой России» может стать членом Совфеда

«Ъ»: врио секретаря генсовета ЕР Якушев станет сенатором от Тюменской области

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Пресс-служба Минстроя

Врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев до конца сентября может перейти в Совет Федерации в качестве сенатора от Тюменской области. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По информации издания, Якушев до 1 октября может покинуть пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО). После этого врио секретаря станет сенатором.

Данную информацию газете подтвердил источник, близкий к руководству партии, а также два источника, близких к администрации президента.

Издание обратило внимание, что 12 сентября журналисты спросили у Якушева, возможен ли его переход в Совет Федерации. Полпред отметил, что «не исключает» подобного развития событий.

Якушев занял пост полпреда в ноябре 2020 года. В период с 2018 по 2020 годы он возглавлял Министерство строительства и ЖКХ России.

Накануне гроссмейстера Сергея Карякина назначили сенатором от парламента Республики Крым. Перед этим член Совфеда от полуострова Сергей Цеков сложил свои полномочия в связи с избранием депутатом крымского парламента нового созыва.

Ранее Мишустин сменил замминистра здравоохранения.

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