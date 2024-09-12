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В Госдуме заявили о «политическом заказе» в деле фигуристки Валиевой

Журова: сокрытие информации в деле Валиевой доказывает его заказной характер

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Александр Вильф/РИА Новости

Факт сокрытия заключения эксперта Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по делу фигуристки Камилы Валиевой говорит о выполнении политического заказа. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова, пишет РИА Новости.

«В случае с Камилой - 100% был политический заказ. Он был исполнен спланированно, они специально притормозили публикацию результатов до начала Олимпиады», — заявила она.

Журова подчеркнула, что если бы Валиеву отстранили раньше, то Россия могла бы дозаявить на Олимпиаду другого спортсмена на его место, усилиями которого можно было бы выиграть медаль.

12 сентября выяснилось, что WADA скрыло заключение научного эксперта, который согласился с версией российской фигуристки Камилы Валиевой о допинге.

Бывший директор WADA Марсьяль Сожи, привлеченный Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) к делу спортсменки, провел эксперимент и выяснил, что препарат для спортсменов препарат действительно мог попасть в организм фигуристки случайно.

Ранее сообщалось, что вступившийся за Валиеву эксперт неоднократно был замешан в допинг-скандалах.

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