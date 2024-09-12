Путин рассказал о желающих приехать в Россию из-за чуждых ценностей дома

Президент России Владимир Путин заявил, что число желающих уехать в РФ из стран, где насаждаются «извращенные» установки, растет. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не боремся против каких-то других ценностей — мы поддерживаем свои. Вот в этом, между прочим, различие в подходах между нами и нашими оппонентами», — отметил Путин.

Он добавил, что решение принимать иностранцев, не согласных с ценностями в их странах «принято в ответ на растущий поток обращений из стран, где людей, по сути, лишают свободы выбора».

«В основном речь идет о семьях с детьми, в отношении которых местные власти насаждают извращенные этические установки», — добавил глава государства.

Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 19 августа. В нем речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые не согласны с политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки. Согласно документу, они смогут получить РВП в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории и основ законодательства страны. МИД РФ будет выдавать им обыкновенные частные визы на три месяца.

Ранее стало известно, что по новому указу Путина из Британии в РФ захотели переехать 17 человек.