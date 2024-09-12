Путин отметил беспрецедентную политизацию в мире культуры

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур заявил, что в области культуры произошла беспрецедентная политизация. Об этом сообщает РИА Новости.

«Значимость гуманизма и диалога, взаимного уважения и доверия в мире... находится под постоянным давлением и угрозой размывания. Прежде всего из-за беспрецедентной политизации сферы культуры», — сказал он.

Путин отметил, что культура превратилась в оружие геополитических интриг.

Также Путин на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур заявил, что культура должна и может существовать без «культуры отмены». Кроме того, Путин подчеркнул, что у Российской Федерации есть свои ценности, которые она поддерживает, однако, при этом, не стремится никому навязывать.

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