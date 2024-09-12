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Украина объявила демарш Монголии из-за визита Путина

МИД Украины объявил демарш Монголии за отказ арестовать Путина

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Global Look Press

Министерство иностранных дел Украины приняло решение объявить демарш Монголии из-за решения властей страны не арестовывать российского президента Владимира Путина во время его визита в Улан-Батор. Информация об этом размещена в Telegram-канале украинского МИД.

«До монгольской стороны доведено глубокое разочарование Украины отказом Монголии как страной — подписантом Римского статута исполнить выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на арест Путина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Киев в дальнейшем будет учитывать решение Монголии при развитии с ней двусторонних отношений, а также при выработке позиции на международных площадках. При этом в МИД надеются, что Улан-Батор предпримет шаги по восстановлению с Киевом дружеских отношений.

Владимир Путин посетил Монголию в начале сентября. Это был первый визит российского президента в страну, признающую юрисдикцию МУС, с момента выдачи ордера на его арест.

Европейский союз и Украина призывали монгольских властей задержать Путина, однако этого не произошло. В Улан-Баторе главу РФ встретили почетным караулом, и он свободно уехал из аэропорта с торжественным кортежем.

Ранее Лавров назвал хамством реакцию Украины на визит Путина в Монголию.

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