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Путин высказался относительно «культуры отмены»

Путин: культура должна и может существовать без «культуры отмены»

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур заявил, что культура должна и может существовать без «культуры отмены». Его слова приводит РИА Новости.

«Мы убеждены, что она должна и может существовать без грубого вмешательства, без так называемой «культуры отмены», то есть отмены самой культуры», — отметил он.

Также Путин подчеркнул, что у России есть свои ценности, которые она поддерживает, однако, при этом, не стремится никому навязывать.

Форум объединенных культур проходит в Петербурге 11-14 сентября. В первый день на нем выступил патриарх Кирилл с лекцией на тему «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?». Во время лекции владыка заявил, что повсеместное внедрение технологий с искусственным интеллектом при условии, что люди начнут утрачивать веру в Бога, приведет человечество к приближению Апокалипсиса.

Ранее Путин рассказал, на что способен русский человек с дрожащими руками.

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