Путин объяснил, как в России относятся к ценностям других стран

У России есть свои ценности, которые она поддерживает, однако, при этом, не стремится никому навязывать, заявил на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур президент РФ Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Мы не боремся против каких-то других ценностей, мы поддерживаем свои. Вот в этом различие, между прочим, в подходах между нами и нашими оппонентами», — объяснил российский лидер.

Юбилейный форум объединенных культур проходит в Петербурге 11-14 сентября. В первый день на нем выступил патриарх Кирилл с лекцией на тему «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?».

Во время лекции владыка заявил, что повсеместное внедрение технологий с искусственным интеллектом при условии, что люди начнут утрачивать веру в Бога, приведет человечество к приближению Апокалипсиса.

Ранее Путин заявил о наращивании военного присутствия США у границ России.