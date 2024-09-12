Ходаренок оценил слова Зеленского о наступлении ВС РФ под Курском «по украинскому плану»

Владимир Зеленский явно торопится, говоря, что контрнаступление ВС РФ в Курской области идет «по плану Украины». Такое мнение высказал военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник Михаил Ходаренок.

Он усомнился, что какой-либо план вообще существует, поскольку с начала вторжения ВСУ на территорию российского региона военно-политическое руководство Киева несколько раз меняло свою точку зрения о событиях.

«Будучи на посту верховного главнокомандующего в момент развития той или иной ситуации, наверное, несколько все-таки преждевременно говорить о тех или иных событиях, что они идут по какому-то плану. Все-таки, наверное, ему надо дождаться завершения какой-то фазы ведения боевых действий, чтобы сказать об этом что-то определенно. То есть в этом плане он явно торопится», — заявил Ходаренок.

Полковник отметил, что контратака ВС РФ в свою очередь «происходит по плану». Он предположил, что действия российских войск в Курской области увязаны с общим планом развития событий «и на Покровском направлении, и под Торецком, и под Угледаром».

«Вполне возможно, что политическим руководством в Киеве решено отстаивать временно захваченную территорию Курской области, что называется, до последнего украинца, по принципу «ни шагу назад». Вроде как об этом и говорил президент Украины Владимир Зеленский. <…> Если будет принято решение об прочном удержании этих рубежей, то тогда надо опять прибегать к перегруппировкам и ослаблять войска Вооруженных сил Украины на тех или иных направлениях. То есть это как-то они заведомо попадают в невыгодную ситуацию», — сказал Ходаренок.

По его словам, вторжение ВСУ в Курскую область не будет иметь никаких стратегических последствий. Полковник также не исключил, что в ближайшее время Киев примет решение об организованном отводе своих войск из российского региона.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Вооруженных сил России в Курской области якобы идет по «украинскому плану». Также он уточнил, что Украина давно видит скопление войск на территории Белоруссии и якобы контролирует этот процесс.

Ранее Алаудинов заявил о больших потерях ВСУ в Курской области.