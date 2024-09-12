Путин посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в Петербурге

Президент России Владимир Путин посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Путина сопровождает патриарх Кирилл. Президент осмотрит церковь в честь святого благоверного князя Александра Невского.

Изначально мощи Александра Невского находились в Рождественском монастыре во Владимире. В 1724 году по приказу Петра I мощи были торжественно перенесены в Александро-Невский монастырь в Санкт-Петербурге.

В июне Путин после парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге приехал в Александро-Невскую лавру.

28 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем крещения Руси и тезоименитством.

Патриарх добавил, что ему «отрадно свидетельствовать», что власть и церковь совместно укрепляют традиционные духовно-нравственные ценности в жизни российского общества.

В поздравлении глава РПЦ также указал на личный вклад Путина в развитие диалога между правительством РФ и Русской православной церковью. Патриарх пожелал президенту крепкого здоровья и успехов в служении на посту лидера России.

Ране Путин и Лукашенко на Валааме посетили храм, где поминают воинов.