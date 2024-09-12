В МИД Китая назвали способ урегулировать украинский кризис

Китай выступает за политическое урегулирование украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Стрельне (поселок в составе Санкт-Петербурга. — прим. ред.), сообщается на сайте МИД Китая.

«Китай привержен продвижению политического решения кризиса и готов работать со всеми сторонами, чтобы собрать вместе объективные, рациональные и сбалансированные мнения международного сообщества», — сказал дипломат.

При этом российский лидер подтвердил, что Россия всегда была открыта для мирных переговоров.

В ходе встречи Путин также подчеркнул, что Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого демократического миропорядка, который прежде всего основывается «на международном праве, суверенитете, равенстве».

Ван И на том же мероприятии передал Путину привет от председателя КНР Си Цзиньпина, отметив, что лидер КНР с удовольствием примет приглашение на участие в саммите БРИКС, который состоится в Казани в октябре, чтобы обсудить вопросы «дальнейшего углубленного разговора по стратегическим вопросам».

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай стали союзниками «во всех смыслах этого слова».