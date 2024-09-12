Лукашенко заявил о готовности улучшить отношения с Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности его страны улучшить отношения с Польшей. Слова белорусского лидера приводит агентство БелТА.

«Мне перед нашими поляками, перед вами абсолютно не стыдно. Мы готовы хоть завтра нормализовать с ними отношения», — подчеркнул глава государства, общаясь с председателем «Союза поляков на Беларуси» Александром Сонгином.

По словам Лукашенко, отношения между двумя странами обостряются из-за действий Варшавы — закрытия погранпереходов, заморозки сотрудничества по вопросам миграции, а также обвинений Минска в судебном преследовании оппозиции и нарушении прав человека.

«Если наш поляк занимает какую-то конструктивную позицию, он в Польше враг. Почему? Поэтому вам не должно быть стыдно за ту политику, которую мы проводим в отношении Польши. Мы хотим, чтобы было тихо, спокойно здесь и в Польше», — заявил Лукашенко.

До этого Лукашенко также заявил о готовности улучшить отношения с Арменией.

Ранее Польша выступила за разрешение на удары по территории РФ для ВСУ.