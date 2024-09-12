Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко заявил о готовности улучшить отношения с Польшей

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии улучшить отношения с Польшей

close
Shamil Zhumatov/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности его страны улучшить отношения с Польшей. Слова белорусского лидера приводит агентство БелТА.

«Мне перед нашими поляками, перед вами абсолютно не стыдно. Мы готовы хоть завтра нормализовать с ними отношения», — подчеркнул глава государства, общаясь с председателем «Союза поляков на Беларуси» Александром Сонгином.

По словам Лукашенко, отношения между двумя странами обостряются из-за действий Варшавы — закрытия погранпереходов, заморозки сотрудничества по вопросам миграции, а также обвинений Минска в судебном преследовании оппозиции и нарушении прав человека.

«Если наш поляк занимает какую-то конструктивную позицию, он в Польше враг. Почему? Поэтому вам не должно быть стыдно за ту политику, которую мы проводим в отношении Польши. Мы хотим, чтобы было тихо, спокойно здесь и в Польше», — заявил Лукашенко.

До этого Лукашенко также заявил о готовности улучшить отношения с Арменией.

Ранее Польша выступила за разрешение на удары по территории РФ для ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами