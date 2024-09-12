В Совфеде объяснили отказ Зеленского от мирных инициатив КНР и Бразилии

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Владимир Зеленский отверг мирную инициативу Китая и Бразилии, поскольку она не отвечает интересам Запада по завершению конфликта. Его слова приводит «Лента.Ru».

Сенатор подчеркнул, что Владимир Зеленский не является субъектом международного права и всегда был зависим от Запада. Он озвучивает тезисы, согласованные с Лондоном и Брюсселем, иногда добавляя что-то от себя, считает Климов.

У Запада нет стремления урегулировать конфликт, поскольку его продолжение соответствует интересам союзников Киева, указал парламентарий. В связи с этим любые мирные инициативы либо игнорируются, либо осуждаются.

«Есть серьезные предложения со стороны Китая, интересные инициативы у Бразилии, в ЮАР тоже предлагали решения. Но это никого не интересует. Потому что Запад сейчас не про мир, а про продолжение сдерживания России, в том числе, при помощи украинского конфликта», — сказал Климов.

В беседе с бразильским изданием Metropoles Владимир Зеленский назвал план Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта «деструктивным». Зеленский добавил, что, по его мнению, правительство Бразилии «поддерживает Россию» в вопросе решения украинского конфликта.

Ранее Захарова сравнила Зеленского с «кровавым Джокером» из голливудского кино.