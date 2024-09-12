Путину расскажут о закрытой встрече Моди с Зеленским

Советник премьера Индии по национальной безопасности Аджит Кумар Довал заявил, что перескажет президенту РФ Владимиру Путину подробности закрытой встречи индийского премьера Нарендры Моди с Владимиром Зеленским в Киеве. Его слова передает РИА Новости.

Сегодня российский президент принял Довала в своей резиденции в Константиновском дворце.

«Он (премьер Моди. - «Газета.Ru») хотел, чтобы я приехал лично и рассказал вам о прошедших переговорах, это был закрытый формат, я был с премьер-министром, я был свидетелем этого разговора», — сказал советник на встрече с Путиным.

Моди провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 23 августа. Политики обсуждали продолжающийся конфликт. Через несколько дней индийский премьер провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, также он позвонил Владимиру Путину, с которым «поделился выводами» по поводу своего недавнего визита в Киев.

Ранее премьер Италии заявила, что украинский конфликт помогут решить Китай и Индия.