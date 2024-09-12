Путин встретился с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана

Президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом. Об этом сообщает РИА Новости.

Во встрече также принял участие секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Также Путин 12 сентября встретился в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге с представителями стран БРИКС, которые курируют вопросы безопасности. Он отметил, что Российская Федерация в рамках БРИКС уделяет большое внимание безопасности. С 10 по 12 сентября в Санкт-Петербурге проходит встреча высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

На сегодняшний день в межправительственную организацию, основанную в 2006 году, входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Ранее Путин рассказал, к чему стремится БРИКС.