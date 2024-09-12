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Путин встретился с советником премьер-министра Индии по безопасности

Путин встретился с советником премьера Индии по безопасности Довалом

Президент РФ Владимир Путин принял в своей резиденции в Константиновском дворце советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече с российской стороны также присутствовал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

В минувшее воскресенье, 8 сентября, стало известно, что советник премьер-министра Индии по национальной безопасности посетит Россию, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал India Today со ссылкой на источники. Было запланировано, что в ходе визита Аджит Довал также примет участие во встрече советников стран БРИКС по нацбезопасности.

23 августа глава правительства Индии Нарендра Моди встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Одной из обсуждаемых тем стал продолжающийся конфликт.

Ранее премьер Италии допустила, что украинский конфликт помогут решить Китай и Индия.

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