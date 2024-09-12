В Совфеде призвали готовиться к «наглым» атакам по России дальнобойным оружием

Угроза применения Киевом дальнобойного оружия для ударов вглубь России вполне реальна, при этом речь идет о прямом использовании возможностей НАТО, предупредил зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов. Это уже происходит, но есть вероятность, что подобные атаки станут еще наглее и интенсивнее, заявил он в беседе с НСН.

«Мы должны быть готовы отразить любые атаки в любой момент, не так важно, кто запускает. Все остальное – это детали. Действовать мы будем однозначно вне зависимости от того, кто это сделал», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что речь идет об угрозах применения возможностей НАТО в атаках, которые, по сути, являются терактами. В том числе это недавний налет украинских беспилотников на регионы России – есть все основания для уголовного преследования организаторов атаки, подчеркнула Климов.

Что касается обсуждений вопроса, разрешит ли США Киеву применять свое дальнобойное оружие для ударов вглубь России, то все это делается для смятения россиян и не имеет смысла в практическом плане, заключил сенатор.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь России с Киевом и доложит об итогах переговоров Байдену. В Кремле сегодня заявили, что такое решение на самом деле уже принято, а сейчас идет «камуфляжная дискуссия».

Ранее сообщалось, что США пока откладывают решение по ударам их ракетами вглубь РФ.