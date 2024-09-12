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Путину передали «теплый привет» от Си Цзиньпина

Глава МИД Китая передал Путину привет от Си Цзиньпина

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Александр Вильф/РИА Новости

Министр иностранных дел Китая Ван И передал президенту России Владимиру Путину привет от председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Позвольте еще раз передать вам теплый привет и пожелания от вашего друга Си Цзиньпина», — отметил глава МИД Китая на встрече с российским лидером в Константиновском дворце в Стрельне (поселок в составе Санкт-Петербурга. — прим. ред.).

По словам Ван И, лидер КНР с удовольствием примет приглашение на участие в саммите БРИКС, который планируют провести в Казани в октябре, для «дальнейшего углубленного разговора по стратегическим вопросам».

Кроме того, глава МИД Китая назвал «важной задачей» подготовку к предстоящему визиту Си Цзиньпина на саммит БРИКС.

До этого президент России Владимир Путин сообщал, что готовность к сотрудничеству с БРИКС на сегодняшний день проявляют более 30 стран.

В июле Ван И заявил, что российско-китайские отношения стабильны и устойчивы. Он добавил, что Пекин готов к сотрудничеству с Москвой на фоне хаотичной международной ситуации. Ван И подчеркнул, что стороны поддерживают друг друга и защищают общие интересы.

Ранее Путин подчеркивал, что Россия и Китай стали союзниками «во всех смыслах этого слова».

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