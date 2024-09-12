Песков: решение по дозволению Киеву бить ракетами вглубь РФ уже принято

Сообщения о том, что Соединенные Штаты якобы размышляют, стоит ли разрешать Украине бить дальнобойными ракетами по территории России, говорят о том, что такое решение на самом деле уже принято, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

«Процесс действительно пошел, идет такая камуфляжная дискуссия. Очевидно, что решение давно принято, и очевидно, что, конечно, Украина продолжит вот эти вот свои террористические атаки», — сказал официальный представитель Кремля.

По мнению Пескова, такое разрешение говорит о решении Запада продолжить вести боевые действия «до последнего украинца» и повышает вовлеченность партнеров Украины в конфликт. При этом он подчеркнул, что «сгущать краски не стоит».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план возможного использования дальнобойных ракет для ударов по России. По данным телеканала ABC, по итогам встречи главы госдепа и украинских чиновников решение по использованию ВСУ американского оружия по территории РФ не приняли.

Ранее о том, что Запад давно снял ограничения на удары по России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.