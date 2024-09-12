Украина сегодня фактически превратилась в «страну секонд-хенд», Запад передает Киеву устаревшую продукцию военного и гражданского назначения. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Киевский режим превратил Украину в страну секонд-хенд», — подчеркнул он.

По словам бывшего украинского премьера, сейчас в госучреждениях Латвии проходит процесс смены компьютерной техники на новую, в связи с чем ее решили передать Украине.

В итоге, как сообщил Азаров, Украина получит 845 старых компьютеров и 269 не менее старых мониторов.

В свою очередь, британцы, отметил экс-премьер Украины, передали киевскому режиму военную технику, вооружение и обмундирование, которые подлежали утилизации.

Пример всему этому, добавил Азаров, показали, американцы, которые передали Киеву военные машины и заявили, что их стоимость составляет $7 млн. «На самом же деле, балансовая стоимость этих транспортных средств составляла ноль», — подытожил он.

До этого Азаров заявил, что Зеленский смог объединить страну лишь в ненависти к нынешним властям.

Ранее Лавров заявил о приверженности РФ урегулированию конфликта на Украине.