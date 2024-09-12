Путин принял представителей стран БРИКС по вопросам безопасности

Президент России Владимир Путин встретился в Константиновском дворце с представителями стран БРИКС, которые курируют вопросы безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства в ходе встречи заявил, что Российская Федерация в рамках БРИКС уделяет большое внимание безопасности.

С 10 по 12 сентября в Санкт-Петербурге проходит встреча высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

На прошлой неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на саммите БРИКС в Казани, скорее всего, не произойдет расширения организации.

По словам Ушакова, страны — члены БРИКС договорились о том, чтобы на саммите в Казани принять положение о новом статусе: государство-партнер. Такие страны не будут иметь права голоса при принятии ключевых решений в рамках БРИКС. Однако со временем, в случае их активного участия в деятельности организации, они смогут получить приглашение и стать полноправными членами БРИКС.

На сегодняшний день в межправительственную организацию, основанную в 2006 году, входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Ранее Путин рассказал, к чему стремится БРИКС.