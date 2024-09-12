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В МИД РФ заявили, что Запад давно снял ограничения на удары по России

Лавров: Запад давно снял ограничения на удары Украины дальнобойным оружием по РФ

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МИД РФ/РИА Новости

Россия считает, что Запад давно снял ограничения на удары дальнобойным оружием Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории РФ было принято», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Министр подчеркнул, что сейчас это решение пытаются «поизящнее оформить» в публичном пространстве.

Лавров назвал визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми в Киев «инсценировкой».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план возможного использования дальнобойных ракет для ударов по России. Агентство Bloomberg сообщило, что в США потребовали от руководства Украины подробно изложить стратегию ударов вглубь территории России, прежде чем снять ограничения на использование западного оружия. Зеленский пообещал Западу бить вглубь РФ только по военным целям.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

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