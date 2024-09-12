Зеленский резко раскритиковал план Китая и Бразилии по урегулированию на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал план Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта «деструктивным». Своим мнением относительно мирных инициатив он поделился с бразильским изданием Metropoles.

«Китайско-бразильское предложение — это тоже деструктивно, это просто политическое заявление», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что, по его мнению, правительство Бразилии «поддерживает Россию» в вопросе решения украинского конфликта.

Как пишет Metropoles, Киев рассматривает нейтралитет правительства Бразилии «как соучастие в действиях России».

До этого руководитель российского МИД Сергей Лавров встретился с бразильским коллегой Мауро Виэйрой на полях министерского заседания Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде.

В свою очередь политолог и независимый аналитик Сергей Станкович сообщал, что для китайских властей российско-украинский конфликт – это противостояние Запада с миром.

Комментируя критику мирного плана Китая Зеленским, эксперт заявил, что его слова для Пекина находятся «ниже порога чувствительности». Внимание на них могут обратить лишь в случае, если задевается национальный престиж страны.

Ранее сообщалось, что Китай усилит взаимодействие с ЮАР для разрешения кризиса на Украине.