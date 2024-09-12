Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США признали, что ВС РФ могут вскоре взять под контроль всю ДНР

WSJ: РФ приближается к контролю над всей ДНР

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

ВС РФ постепенно продвигаются в ДНР и могут взять под свой контроль Покровск и Часов Яр, что создаст предпосылки для полного освобождения региона от ВСУ. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Москва стремится к прорыву, который поможет ей взять под контроль всю восточную часть ДНР… Россия усиливает давление на растянутую линию фронта Украины на востоке, развязывая ожесточенные бои за два города (Покровск и Часов Яр. – Прим. ред.), которые могут приблизить ее к достижению ее нынешней главной военной цели», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что переход двух упомянутых городов под контроль РФ позволит российским силам овладеть остальной частью ДНР.

Как признают авторы материала, Россия «неуклонно продвигается» к Покровску, ее войска находятся «всего в нескольких милях от города».
До этого американская газета The New York Times писала, что проблемы ВСУ на Покровском направлении стали «пугающими», украинские военнослужащие в течение августа отступали в этой части фронта более чем на милю в день.

Ранее NYT не исключила, что ВС РФ займут город Покровск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами