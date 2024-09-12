В США признали, что ВС РФ могут вскоре взять под контроль всю ДНР

ВС РФ постепенно продвигаются в ДНР и могут взять под свой контроль Покровск и Часов Яр, что создаст предпосылки для полного освобождения региона от ВСУ. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Москва стремится к прорыву, который поможет ей взять под контроль всю восточную часть ДНР… Россия усиливает давление на растянутую линию фронта Украины на востоке, развязывая ожесточенные бои за два города (Покровск и Часов Яр. – Прим. ред.), которые могут приблизить ее к достижению ее нынешней главной военной цели», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что переход двух упомянутых городов под контроль РФ позволит российским силам овладеть остальной частью ДНР.

Как признают авторы материала, Россия «неуклонно продвигается» к Покровску, ее войска находятся «всего в нескольких милях от города».

До этого американская газета The New York Times писала, что проблемы ВСУ на Покровском направлении стали «пугающими», украинские военнослужащие в течение августа отступали в этой части фронта более чем на милю в день.

Ранее NYT не исключила, что ВС РФ займут город Покровск.