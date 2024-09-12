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Трамп заявил, что Харрис проиграла дебаты

Трамп считает, что Харрис проиграла предвыборные дебаты

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат от демократов на пост президента США Камала Харрис проиграла дебаты. Об этом на своей платформе Truth Social заявил экс-президент Соединенных Штатов, кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

«Она проиграла дебаты вчера вечером», — подчеркнул республиканец.

По словам Трампа, треть американских избирателей даже не понимают позицию Харрис по ряду ключевых вопросов политики США.

До этого американский журнал Responsible Statecraft писал, что дебаты Трампа и его оппонента Харрис показали, что ни один из кандидатов на пост президента Соединенных Штатов не понимает причин современных конфликтов, в том числе украинского, и не представляет пути их решения.

Ранее европейских дипломатов удивили заявления Трампа об Украине.

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