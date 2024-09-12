Мирное урегулирование украинского конфликта становится все более перспективным, поскольку украинское общество устало от боевых действий, а ВСУ испытывают проблемы на фронте. Об этом в беседе с изданием Berliner Zeitung заявил бывший спецпомощник президента США Барака Обамы Чарльз Купчан.

«Почти 50 процентов украинского населения призывают к переговорам о прекращении конфликта», — напомнил он, подчеркнув, что жители Украины «измотаны».

По оценке Купчана, Украина сейчас столкнулась с серьезными проблемами на фронте, а также и во внешней политике. Помощь Украине, утверждает он, со стороны стран Запада постепенно прекращается на фоне продвижения ВС РФ на Донбассе.

Как отметил бывший спецпомощник президента США, все упомянутые факторы могут говорить о том, что дипломатическое урегулирование конфликта на Украине становится «реальным вариантом».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Германия не передавала России детали мирного плана канцлера Германии Олафа Шольца по Украине ни напрямую, ни через посредников.

Итальянская газета La Repubblica ранее писала, что канцлер ФРГ работает над собственным мирным планом, чтобы посадить Россию за стол переговоров с Украиной. По информации издания, план Шольца предполагает «территориальные уступки» со стороны Украины.

Ранее в Госдуме призвали «принудить» Украину подписать безоговорочную капитуляцию.