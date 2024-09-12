На дебатах с Трампом Харрис ничего не рассказала о своих планах по поддержке Украины

Во время теледебатов кандидатов в президенты США Камала Харрис никак не раскрыла собственные планы по поддержке Киева или урегулированию конфликта на Украине. Об этом, анализируя итоги встречи двух политических противников, пишет американский журнал Foreign Policy.

FP отмечает, что Харрис «не предложила никакой перспективной повестки дня относительно того, как она может поддержать Украину в потенциальной будущей администрации». Она также никак не обозначила свою позицию относительно возможности использования американских ракет большой дальности для нанесения ударов по России.

Первые дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис состоялись в США на площадке телеканала ABC. На них республиканец пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, заверив, что сможет организовать встречу лидеров России и Украины благодаря своим хорошим отношениям с ними. Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед».

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее опрос избирателей США показал, что Харрис превзошла Трампа на дебатах.